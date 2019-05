Formula 3, anche un po’ di Penisola Sorrentina nella vittoria di Schwartzman: complimenti all’ingegner Gargiulo

C’è anche un po’ di Penisola sorrentina nella vittoria della prima gara stagionale di Formula 3 del russo Robert Schwartzman, a Barcellona. Nel team Prema, infatti, figura anche l’ingegner Mario Gargiulo, originario di Massa Lubrense. Quest’ultimo ha parlato ai colleghi de Il Mattino: “Dopo la laurea in ingegneria meccanico ho raccolto l’invito di Antonino Esposito, allora direttore sportivo del team Victory engineering, al seguito di una Ferrari 430. Dopo una stagione sono diventato race engineer partecipando alla 24 ore di Spa”. Un viaggio che lo ha portato fino alla Formula 3, dove ha già trionfato.

Ricordiamo che la Formula 3è una categoria automobilistica di monoposto in circuito per piloti emergenti, snodo tra le serie promozionali monomarca e il professionismo. La F3 è articolata in campionati nazionali o continentali che si svolgono, o si sono svolti, in Europa, Asia, Sud America e Oceania, mentre il regolamento tecnico è definito dalla Federazione Internazionale dell’Automobile che, a partire dal 1950, ha adottato la categoria come parte di un percorso comprendente Formula 3, Formula 2 (successivamente Formula 3000, poi GP2 e ora rinominata nuovamente Formula 2) e poi Formula 1. Il grande successo e la storia della serie ha fatto sì che non pochi piloti passassero direttamente dalla F3 alla F1 senza il passaggio intermedio.