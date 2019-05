Forget Positano: l’articolo di Nicole Trivilas di Forbes, un tributo a Casa Angelina e alla bellezza di Praiano

La bellezza di Praiano, cuore della Costa d’ Amalfi , è esaltata in un articolo di Forbez firmato dalla brava Nicole Trivilas che merita di essere letto integralmente ( Leggi qui ) per il volo d’angelo che fa con leggerezza e dovizia di particolari sul territorio dove la “Bellezza” la fa da padrone. . Forget Positano , perchè? Positano la perla della Costiera amalfitana non è l’unica gemma del territorio , Praiano è stupenda, arroccata al centro del Sentiero degli Dei , fra il mare e i Monti Lattari, il Convento di San Domenico, la spiaggia della Praia, uno degli angoli più belli del mondo e la Gavitella, la spiaggia dove non tramonta mai il sole e da dove la giornalista ha preso ispirazione nella charmant Casa Angelina, Praiano è davvero il cuore della Costa d’ Amalfi come reca il cartello all’ingresso ed è tutta da scoprire nella sua meraviglia! La giornalista parla anche di manifestazioni importanti come la “Luminaria” poi si addentra nella bellezza di Casa Angelina, albergo raffinato e di gran classe, che va incontro a tutte le esigenze e a tutti i comfort in una posizione spettacolare. Interessente anche un’ecursus sul food e dobbiamo dire che le scelte sono davvero condivisibili da noi di Positanonews..

Praiano is a town of locals, and when you go out to eat, you’ll actually hear Italian being spoken at the tables next to you. For fresh seafood and pasta, try the rustic and unfussy Kasai with plenty of Amalfi wines to try (the local paccheri pasta with fresh red prawns is delightful). At Ristorante il Pirata, don’t miss the spaghetti con ricci di mare or spaghetti with local fresh sea urchin. For something upscale but still uniquely Campanian, try Casa Angelina’s Un Piano Nel Cielo, which literally translates to “a floor in the sky.” Leave room for dessert: the pistachio trio (cake, crumble and sponge) made with nuts from the town of Bronte is not to be missed. Also, there’s a water menu to rival most restaurant’s wine lists (though at Un Piano Nel Cielo, the wine list boasts over 4,000 bottles).

La Bellezza salverà il mondo e Praiano è uno dei posti che ci rende orgogliosi di essere della Campania e italiani, non a caso tutta la Divina è riconosciuta a livello mondiale come territorio protetto dall’ UNESCO. Uno scrigno di gioielli da conoscere e apprezzare..