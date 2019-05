Forget Positano: l’articolo di Nicole Trivilas di Forbes, un tributo a Casa Angelina

L’infelice titolo della giornalista non è altro che specchietto per le allodole.

A primo acchito, sembra un attacco, tout court, alla stupenda e fascinosa Positano.

Così non è. E’ un semplice tributo alla charmant Casa Angelina, che comunque anche se posizionata nel paese di Praiano, occupa una realtà a se stante. Innanzitutto la sua è una posizione invidiabile poiché, provenendo da Positano non ci deve addentrare nelle strozzature della strada che portano nel cuore di Praiano, dove non è una novità rimanere bloccati a causa di qualche veicolo in divieto di sosta che crea ingorghi e annulla il faticoso lavoro degli ausiliari del traffico.

E’ vero il titolo è fuorviante ed un po’ antipatico… ma raggiunge il suo scopo: attirare l’attenzione del lettore, Positano è sempre, nel bene e nel male un forte attrattore.