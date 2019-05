Fisciano. Morta la studentessa che ha tentato il suicidio . Univeristà sospende attività in segno di lutto

Salerno / Fisciano. Choc all’Università . Non ce l’ha fatta la studentessa salernitana che lo scorso 1 maggio aveva tentato di suicidarsi infliggendosi profonde coltellate all’addome ed alla gola. A rinvenire il corpo erano stati i suoi familiari, che avevano immediatamente allertato i soccorsi.

Troppo gravi le ferite nonostante una lotta quotidiana di medici e sanitari dell’Ospedale “Ruggi” che hanno profuso massimo impegno per salvarle la vita. Sgomento in tutta la Valle dellI’Irno e nell’ambiente universitario per la tragedia che ha coinvolto la 25enne di Fisciano, iscritta al corso di Medicina e Chirurgia. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto la giovane a compiere questo gesto estremo.

Studentessa morta all’Unisa, attività sospese in segno di lutto

Per la prematura scomparsa della studentessa E. D. C, tutti i docenti, il personale e gli studenti del Dipartimento si uniscono al dolore che ha colpito la famiglia. Il Dipartimento di Medicina sospende le lezioni per una giornata di lutto.