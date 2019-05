Salerno, Fisciano. Grave la 25enne universitaria che ha tentato il suicidio a coltellate. il colpo inferto al fegato sia risultato grave, ancor più preoccupante sembra la lesione al voluminoso ramo arterioso che nasce dall’aorta discendente. Motivo per il quale, non appena arrivata al pronto soccorso del Ruggi è stata portata direttamente in sala operatoria dove c’era l’equipe specialistica già pronta per l’intervento. Un’operazione salva vita durata oltre cinque ore. La giovane è stata successivamente ricoverata nel reparto di rianimazione dove resta in prognosi riservata.

IL PERSONAGGIO

Venticinque anni, studentessa di Medicina all’Università di Salerno, quasi al termine del suo percorso di studi. Faceva l’internato al Ruggi di Salerno. Una ragazza che fin da piccola aveva dimostrato una propensione per lo studio e la cultura. Alcuni suoi compagni delle scuole medie ricordano che i più bravi della classe erano due, lei era uno di questi. E la domanda che si pongono è: com’è possibile che una giovane tanto in gamba possa arrivare ad un gesto tanto estremo? Quale malessere può averla spinta a prendere un coltello e a tentare di togliersi la vita? Al momento nessuno conosce la risposta, ma tutti pregano e sperano che E.D.C riesca a farcela. Ore d’ansia e d’angoscia per i genitori, il fratello e l’intera famiglia.

LA SCOPERTA

Il dramma si è consumato mercoledì mattina. Il primo maggio. Una giornata di festa. La venticinquenne era in casa quando uno dei familiari l’ha trovata in una pozza di sangue. Immediatamente è stato dato l’allarme. I soccorsi sono arrivati in pochissimi minuti ed hanno trasportato la ragazza al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno, dove l’équipe medica era già ad attenderla. Attraverso le comunicazioni intercorse con i soccorritori, infatti, la situazione era apparsa subito grave e necessitava di un intervento immediato. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, diretti dal luogotenente Carmine Gallo, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del maggiore Alessandro Cisternino, per la ricostruzione degli eventi che sarebbero riconducibili ad un tentato suicidio.

LE CONDIZIONI

Purtroppo le condizioni della venticinquenne sarebbero ancora molto serie proprio per gli organi intaccati dalla lama del coltello. Paradossalmente, delle tre lesioni procurate dall’arma, la meno importante sarebbe quella alla gola. Forse perché inferta con meno forza rispetto alle altre, probabilmente perché la giovane era già indebolita. Ma è viva. E, forse, il cuore va oltre quello che la mente avrebbe deciso e cercato di portare a termine. Ed è il cuore della famiglia, degli amici e di tutta la città che in queste ore batte per lei. Tutta la cittadina della Valle dell’Irno è incredula e resta col fiato sospeso in attesa di notizie sulle condizioni di E.D.C. La speranza è che la giovane età della ragazza e le capacità dei medici possano fare la differenza. Anche gli studenti di medicina, sia quelli del suo corso che gli altri, che fanno l’internato nello stesso ospedale salernitano, tutti colpiti dagli avvenimenti, ieri mattina cercavano di informarsi sulle condizioni della loro collega di studi e si davano supporto l’un l’altro. Sapere quanto era accaduto li ha particolarmente segnati e tutti fanno il tifo per lei. Si attendono le prossime ore per capire l’evolversi della situazione.