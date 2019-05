FISCIANO, 25ENNE TENTA IL SUICIDIO: RICOVERATA IN GRAVI CONDIZIONI

La 25enne, originaria di Fisciano, ha tentato il suicidio infliggendosi tre coltellate. La ragazza ora è ricoverata in gravissime condizioni

Una tremenda notizia ha sconvolto l’intera comunità di Fisciano. Una ragazza di 25 anni, studentessa del corso di Medicina e Chirurgia, per cause ancora da accertare, ha tentato di togliersi la vita infliggendosi tre coltellate, due all’addome e una al collo. Quelle inflitte all’addome hanno colpito in maniera molto seria il fegato.

Il corpo della 25enne è stato rinvenuto dai familiari, i quali hanno subito allertato i soccorsi. La ragazza è stata trasportata dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Salerno, dove è stata successivamente sottoposta ad un intervento durato circa 5 ore. Dopo l’intervento, è stata trasferita nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono molto gravi.

ANDREA SIANI ZEROTTONOVE