FIDUCIA A ROBERTI E A FERRANDINO IL PD RINASCE E CONTRASTA I 5 STELLE NELLA CIRCOSRIZIONE MERIDIONALE

(ANSA) – NAPOLI, 27 MAG – Raccoglie 142.146 consensi in tutta la circoscrizione dell’Italia meridionale Franco Roberti, candidato del Pd. Roberti, assessore alla Legalità della Regione Campania, è l’ex procuratore nazionale antimafia. A Napoli, per Roberti sono state espresse 48.788 preferenze. E’ eletto, per la prima volta al Parlamento europeo, con Giosi Ferrandino e Andrea Cozzolino del Pd, per il quale arriva la riconferma.

Primo partito a Napoli e in tutta la Campania, il Movimento 5 stelle vede la riconferma di Piernicola Pedicini, Chiara Maria Gemma, Laura Ferrara. La Lega porta dalla Campania a Bruxelles Lucia Vuolo e il Valentino Grant.