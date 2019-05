FESTA DI SANTA RITA E PELLEGRINAGGIO 2019

22 maggio festa di Santa Rita da Cascia, per l’evento da Sorrento è partito in bus, come ormai consuetudine, tutti gli anni, un folto gruppo di devoti alla Santa. La devozione verso la Santa di Cascia in Penisola Sorrentina è fervida e profonda, i monasteri Agostiniani mantengono il fuoco della fede sempre acceso. Ricordiamo l’arrivo delle reliquie, ospitate in itinere, sia a Piano, nella chiesa della Misericordia che a Sorrento. Inoltre,è bello incontrare in giro per il santuario, una targhetta in cui si ringrazia la MSC, per il forte sostegno per i lavori del terremoto ultimo verificatosi.