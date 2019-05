Felicori un ruolo importante più del Festival : Statuto Fondazione Ravello, Auditorium Oscar Niemeyer e Villa Rufolo

Ravello, Costiera amalfitana. Vorremmo fare, come redazione di Positanonews, un piccolo chiarimento sulla nostra posizione su Mauro Felicori e sui nostri rilievi al Ravello Festival. Sul Festival abbiamo fatto i nostri rilievi sopratutto rispetto al passato, il programma fatto prima consentiva una maggiore e migliore promozione, ma anche una ricaduta sul turismo e sui flussi di qualità . Ma non è di questo che discutiamo su Felicori, sul quale non abbiamo nessuna contestazione perchè non è il Presidente della Fondazione Ravello, ma il Commissario.

E questo è il punto. Da Napoli , dalla Regione Campania, Felicori ha avuto un incarico chiaro. Quello di sistemare lo statuto della Fondazione Ravello che in passato ha creato non pochi problemi di organizzazione , cercando di limitare la conlittualità. Poi mettere in rete i gioielli di Ravello, per destagionalizzare in Costa d’ Amalfi, e destagionalizzare significa prolungare la stagione turistica oltre ottobre, che qui in Costiera, a differenza del Cilento e di altre zone limitrofe, parlando della provincia di Salerno, è ancora viva.

Il compito più importante è evitare che l’Auditorium Oscar Niemeyer rimanga una cattedrale nel deserto, da nove anni inaugurata ancora non vi è un vero e proprio piano di gestione, che non può essere lasciato solo sulle spalle del Comune, qualsiasi Comune non potrebbe farcela da solo. Villa Rufolo è da due anni occupata dalla Fondazione Ravello senza ancora chiarire i rapporti. Palazzo Episcopio si lavora , ma non ci sono ancora definizioni.

Sono questi i due punti da svolgere. Non lo diciamo noi, ma il compito al quale è chiamato, e che tutti noi crediamo riuscirà ad assolvere nel migliore dei moti e, come prevede la legge, in tempi brevi. E questo nell’interesse dei ravellesi tutti, perchè tutti i sindaci succedutesi in questi anni, anche chi è ora all’opposizione, ha invocato una soluzione per l’Auditorium e per problemi irrisolti.

Dunque ne più , ne meno di quello che dovrebbe esser utile a Ravello, alla Costa d’ Amalfi, alla Comunità tutta, anche per valorizzare i milioni di euro investiti dalla Comunità Europea e dalla stessa Regione Campania.

Solo su questi punti lo giudicheremo a Ravello, per quello che ha fatto a Caserta da noi di Positanonews ha avuto e avrà sempre grandissime parole di elogio. Sul nostro territorio stiamo a guardare e , se possibile, essere di sprone , collaborativi, perchè noi amiamo questo territorio e ne parliamo solo per amore, non crediamo che quello che stiamo scrivendo possa essere messo in dubbio, da chiunque, qualsiasi corrente politica sia. Ravello deve mettere in rete i suoi beni e far da “motore” per il territorio. Lo stiamo dicendo da dieci anni tutti i giorni, senza riguardo a chi amministrava in quel determinato momento, e lo continueremo a fare.

Buon lavoro.