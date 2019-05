Fattorie didattiche aperte , a Portici la due giorni della nuova frontiera

Conoscenza, innovazione e prevenzione è il tema della 13esima edizione di «Fattorie didattiche aperte», in programma domani e domenica all’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, all’interno del bosco superiore del parco della Reggia di Portici. Dalle ore 9 alle 14,30 apertura al pubblico: ingresso da via Salute a pochi metri dalla fermata della circum di via Libertà. Coinvolte scuole e associazioni del territorio. «Eventi del genere sono fondamentali per avvicinare i più giovani al mondo scientifico e alla sanità di prevenzione», dice il direttore dell’Izsm Antonio Limone.

GLI ITINERARI

Il parco della conoscenza sarà diviso in nove aree tematiche con 70 stand: attraverso il gioco i ragazzi avranno la possibilità di conoscere meglio i prodotti agroalimentari e di qualità percorrendo un itinerario alla riscoperta del mangiar sano. Un’occasione per saperne di più sulla vita delle api, sulle produzioni orticole con metodi biologici e sul valore nutrizionale di prodotti dei territori vulcanici come il pomodorino del piennolo del Vesuvio. Tra i vari stand anche quelli del dipartimento di Scienze e tecnologie dell’università Parthenope e di Scienze agrarie della Federico II. Ad animare il villaggio anche Slow Food Vesuvio.

Non mancheranno le degustazioni di prodotti tipici come il provolone del monaco, la colatura di alici di Cetara e il limone di Amalfi: approfondimenti sul tema del mare a tavola saranno a cura di Eurofish Napoli. Sempre in tema di prevenzione, la Asl Napoli 3 Sud effettuerà esami gratuiti: ecografia dell’addome per la prevenzione dell’aneurisma dell’aorta addominale e lo screening per la prevenzione del cancro al colon, mammella e cervice uterina, oltre a spirometria e nevoscopia. L’intervento dell’Asl comprende anche l’informazione sui corretti stili di vita e lotta al tabagismo e alla dipendenza dal gioco d’azzardo. L’iniziativa è promossa dall’assessorato all’Agricoltura della Regione ed è patrocinata dal ministero dell’Istruzione.