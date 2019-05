Falcone è dentro ognuno di noi

Falcone, un uomo della legalità e riferimento di una Italia democratica libera senza condizionamenti. Il giudice e l’uomo che con forza ha ridato una speranza di giustizia non solo sociale. Lotta alla mafia e alle persone che hanno inquinato istituzioni con violenza e affari sporchi. Ricordiamo Capaci con grande coinvolgimento perché non possiamo dimenticare le immagini di una strage e i volti di uomini che lottavano contro un male oscuro. Eravamo tristi ma il pensiero di Falcone è il nostro frutto, energia per lavorare a una società migliore senza sopraffazione della malavita organizzata.

La morte non ha vinto sulle idee e il lavoro encomiabile svolto ed esercitato nel tempo da Falcone. L’opera del magistrato deve continuare come studio e riferimento per una società civile moderna, lotta civile

senza paura con la forza della libertà.

Con idee e speranze e schiena dritta un mondo più giusto è ancora possibile.

Nella patria del diritto Falcone deve essere dentro ognuno di noi come fiore di speranza e di salvezza contro coloro che inquinano ogni giorno il mondo del lavoro e la vita di persone e famiglie oneste. Lotta alla violenza e alla mafia e alla camorra e alla politica dei colletti bianhi come metodo contro la legge del più forte contro i deboli.