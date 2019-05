Eurovision song Contest in Europa Mahmood porta Italia al secondo posto dietro Olanda

Eurovision song Contest in Europa Mahmood per l’Italia va al secondo posto dopo Olanda . La Nord Macedonia ha condotto il voto dei paesi

Questa sera su Rai 1 è stata trasmessa l’edizione 2019 dell’Eurovision song Contest.

Il concorso musicale più importante d’Europa che coinvolge i vincitori di moltissimi concorsi nazionali.

Per quanto concerne l’Italia Mahmood che ha proposto la canzone con la quale ha tronfato al festival di Sanremo: Soldi.

Di seguito la scaletta completa con tutti i cantanti, e il paese di provenienza, che hanno raggiunto la finale dell’Eurovision Song Contest.

1 Malta: Michela con Chameleon

2 Albania: Jonida Maliqi con Khteju tokes

3 Repubblica Ceca: Lake Malati con Friend of a Friend

4 Germania: Sisters con Sister

5 Russia: Sergey Lazarev con Scream

6 Danimarca: Leonora con Love is Forever

7 San Marino: Serhat con Say na na na

8 Macedonia Nord: Tamara Todevska con Proud

9 Svezia: John Lundvik con Too Late for Love

10 Slovenia: Zala Kralj & Gasper Santl con Sebi

11 Cipro: Tamta con Replay

12 Paesi Bassi: Duncan Laurence con Arcade

13 Grecia: Katerine Duska con Better Love

14 Israele: Kobi Marimi con Home

15 Norvegia: KeiiNO con Spirit in the Sky

16 Regno Unito: Micheal Rice con Bigger Than U

17 Islanda: Hatari con Hatrid mun sigra

18 Estonia: Victor Crone con Storm

19 Bielorussia: Zena con Like It

20 Azerbaigian: Chingiz con Truth

21 Francia: Bilal Hassani con Roi

22 Italia: Mahmood con Soldi

23 Serbia: Novena Bozovic con Kruna

24 Svizzera: Luca Hanni con She got Me

25 Australia: Kate Miller Heidke con Zero Gravity

26 Spagna: Miki con La Venda