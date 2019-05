Europee, seggio vandalizzato a Marano: gli elettori non sanno dove andare

Napoli. Primi disagi in questa mattinata di voto. A Marano, ad esempio, si è registrato un cambio di seggio a causa del fatto che la scuola San Marco sia stata considerata seggio elettorale, nonostante la struttura sia stata vandalizzata mesi fa e risulti non utilizzabile per lo scopo. Il problema, ulteriore, è che non è stato posto avviso dinanzi alla struttura e quindi gli elettori devono fare il giro di Marano per capire dove votare. Il Comune ha chiarito con dei manifesti quale sia il nuovo seggio, ma nessun avviso è stato posto all’esterno della struttura in questione.