ESCLUSIVA – Sant’Agnello, shock: pit bull aggredisce un altro cane e la sua padrona – VIDEO

Immagini scioccanti quelle che vi proponiamo. Poco fa a Sant’Agnello un pit bull, senza guinzaglio, ha aggredito violentemente un altro cane e la padrona di quest’ultimo. Il terribile episodio è successo nei pressi della copisteria Quikkopy, in via San Sergio: le immagini sono davvero impressionanti, se siete suscettibili evitate di guardare il video. La padrona del cane aggredito è rimasta ferita e sanguinava abbastanza copiosamente. Abbiamo ascoltato i padroni del pit bull, invece, i quali hanno asserito che l’animale non si è mai comportato in questo modo.

Di seguito il video (immagini non adatte ad un pubblico sensibile).

Qualche giorno fa anche l’ingegnere Giovanni Guarracino era stato aggredito da un cane, riportando ferite alla mano.