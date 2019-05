ESCLUSIVA – Positano, l’intervista al sindaco Michele De Lucia sulla viabilità in Costiera: si arriverà ad un’ordinanza

Positanonews intervista il sindaco di Positano Michele De Lucia, per portare a conoscenza dei nostri lettori sugli ultimi sviluppo riguardo la viabilità in Costiera Amalfitana. “Il Prefetto come sta facendo ormai da mesi, è molto pressante e sta mettendo in campo tantissime risorse, per risolvere o tentare di risolvere la questione della viabilità sulla Statale 163” – spiega il primo cittadino De Lucia, nell’intervista del direttore della nostra testata Michele Cinque.

“Nell’ultimo incontro c’è stato questo tavolo con la SITA e i sindacati, che giustamente ponevano delle questioni sul trasporto dei propri utenti sulla Costiera, diciamo che insieme al Prefetto, i sindaci si sono presi l’impegno di arrivare ad una definizione, che potrebbe essere anticipata poco tempo fa con delle finestre, che devo dire la verità come Comune di Positano, l’ho ribadito anche sul tavolo della Prefettura, ma devo dire anche il sindaco di Amalfi si è detto contrario su queste finestre: per noi sarebbe ottimo il senso unico senza deroghe e senza finestre.”

“Io credo che da qui a dieci o quindici giorni, – ci anticipa il sindaco Michele De Lucia – il Prefetto determinerà un tavolo conclusivo, insieme all’Anas, per arrivare ad un’ordinanza.” Le disposizioni saranno le targhe alterne nei fine settimana, che non riguarderanno i residenti, con un senso unico senza deroghe. “Il Tpl minino sarà garantito, mentre il Tpl turistico dovrà rispettare le due finestre determinate dal tavolo tecnico”. Riguardo alla petizione online il sindaco ha precisato che “il Prefetto ha apprezzato molto la petizione, ed intende incontrare i promotori della petizione”.