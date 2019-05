Esclusiva. Daniele Milano sindaco di Amalfi “Ho diffidato per depuratore” ECCO COME STANNO LE COSE

Amalfi. La redazione di Positanonews ha sentito il sindaco Daniele Milano per la problematica degli odori dal depuratore nel Vallone Cieco, ecco come stanno le cose ” L’emissione di odori molesti nei pressi dell’impianto si è manifestata nel corso degli ultimi 10 giorni – dice il sindaco Milano -. Immediatamente, già lunedì scorso ho inoltrato una diffida formale ai soggetti preposti. Ho monitorato personalmente e costantemente presso l’impianto – durante l’intera settimana – l’adozione di una serie di correttivi indicati dall’ASL atti a contenere il fenomeno. Stiamo controllando e analizzando la situazione H24, anche con l’ausilio dei cittadini che risiedono nelle zone circostanti l’impianto, affinché i tecnici possano comprendere tutte le sorgenti delle emissioni e le cause che contribuiscono a propagarle, in maniera discontinua e variabile. L’attenzione da parte di tutti è massima.”