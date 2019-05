Ercolano (NA). Villa Favorita. Mostra “FRAMMENTI ONIRICI” con opere di Alfonso COPPOLA, Andrea CORCIONE, Enzo COSTANZO, Roberto DEL GATTO, Aldo DIANA, Carmine DI CICCO, Anna DI MARIA, Silvio FABRIS, Grazia PALOMBA.

Articolo di Maurizio Vitiello – Venerdì 17 Maggio 2019, a Villa Favorita a Ercolano, Corso Resina 300/302, mostra “FRAMMENTI ONIRICI” con opere di Alfonso COPPOLA, Andrea CORCIONE, Enzo COSTANZO, Roberto DEL GATTO, Aldo DIANA, Carmine DI CICCO, Anna DI MARIA, Silvio FABRIS, Grazia PALOMBA.

Si tratta di un gruppo di allievi del Liceo Artistico Statale di Napoli, tutti del Corso B iniziato nel ’63.

I liceali di un tempo si sono rincontrati dopo circa 50 anni e hanno ridato nuovo vigore al loro gruppo di studi che amano definire “Quelli della Scuola di Costantinopoli”.

E’ un gruppo chiuso formato rigorosamente da compagni di classe e il loro logo è una rielaborazione grafica del David di Michelangelo, opera di un membro del gruppo.

Molti di loro, unitamente alla professione di architetto, o di docente, o di artista, hanno continuato la sperimentazione maturando esperienza e capcità nel campo della pittura e della scultura, sia in ambito nazionale che all’estero.

Tutti i membri del gruppo si sono formati nell’ambito della cultura napoletana del secondo dopoguerra, che muove da Emilio Notte a Lucio Del Pezzo, da Gianni Pisani a Carmine Di Ruggiero, firmatari questi ultimi, negli anni ’60 della carta di fondazione della “Galleria Inesistente”.

Ogni due anni circa, organizzano, a turno, un evento nel quale espongono i lavori frutto delle loro ultime esperienze.

Fra le più recenti collettive si ricordano la “CONTACT” (arte e territorio) negli spazi del Palazzo Ducale di Parete, nell’aprile del 2017, e “Incontro d’Autori” alle “Scuderie di Villa Favorita”, a Ercolano, nel settembre del 2017.

I membri del gruppo che espongono nella collettiva di quest’anno dal titolo “FRAMMENTI ONIRICI “, negli ambienti delle Scuderie di Villa Favorita, dal 17 Maggio, con inaugurazione alle ore 19, sono: il Maestro Alfonso COPPOLA, l’Arch. Andrea CORCIONE, il Prof. Enzo COSTANZO, il Prof. Roberto DEL GATTO, il Maestro Aldo DIANA, l’Arch. Carmine DI CICCO, l’Arch. Anna DI MARIA, il Prof. Silvio FABRIS, l’Arch. Grazia PALOMBA.

La mostra resterà aperta sino al 26 maggio 2019, martedì – domenica: 10-13/17-21.

Sarà in distribuzione un dépliant, da cui si potranno leggere e assumere i diversi percorsi dei protagonisti.

Quest’esposizione è da vedere per rendersi conto degli sviluppi di questi artisti e artiste, che hanno iniziato insieme e che hanno continuato a interessarsi d’arte, su differenti aperture linguistiche.

Maurizio Vitiello