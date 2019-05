Elezioni a Vietri sul mare, presentata la lista di Giovanni de Simone “Uniti per Vietri”

Entra nel vivo la campagna elettorale della Lista “Uniti per Vietri – con Giovanni De Simone sindaco“. Il candidato alla carica di primo cittadino del Comune di Vietri sul Mare ha presentato la lista messa in campo per le amministrative del prossimo 26 maggio.

«La nostra, Uniti per Vietri, è una lista civica, all’interno della quale siamo riusciti a far convivere le migliori energie del territorio. Ciascuno dei candidati, tra cui – ha dichiarato Giovanni De Simone – posso dire con orgoglio, tantissimi giovani, ha una sua storia ed identità politica, una garanzia per formare una grande squadra di amministratori, composta da persone perbene ed oneste che mettono a disposizione della comunità vietrese le proprie intelligenze e competenze. Un team – prosegue il candidato sindaco della lista “Uniti per Vietri” – che segnerà un nuovo corso nella storia politica della città. Il nostro programma sarà caratterizzato dalla attivazione di processi partecipativi e di trasparenza, al fine di coinvolgere pienamente e responsabilmente i cittadini nelle scelte amministrative, poiché la partecipazione deve essere il fondamento per porre in essere decisioni condivise e per governare in modo democratico. Con noi – ha concluso Giovanni De Simone – Vietri andrà verso un grande futuro».

Ufficio Stampa

Candidato sindaco

Lista “Uniti per Vietri” – Giovanni De Simone