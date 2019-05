Elezioni Europee. Chiusura seggi in Penisola Sorrentina, i dati dell’affluenza finale. Tutti i comuni della provincia di Napoli

Alle ore 23.00 si sono chiusi i seggi nei comuni della Penisola Sorrentina con il riscontro di un’affluenza in calo rispetto alle precedenti Europee del 2014. A Massa Lubrense hanno votato il 31,21% degli aventi diritto rispetto al 35,36 di cinque anni fa. A Sorrento l’affluenza finale è stata pari a 38,37% a fronte del 41,72% del 2014. A Sant’Agnello registrato il 43,87% a fronte del 48,98 del 2014. A Piano di Sorrento l’affluenza finale è stata del 43,20% mentre alle precedenti Europee fu del 49,98%. A Meta hanno esercitato il diritto al voto il 73,07% rispetto al 77,82% del 2014. Quello di Meta è il comune che ha registrato la più alta percentuale di affluenza, forte della concomitanza delle Elezioni Comunali che hanno condotto ai seggi un numero maggiore di elettori. A Vico Equense si è registrata un’affluenza pari al 47,49% mentre nel 2014 era del 49,14%. Restano Capri ed Anacapri, gli altri due comuni interessati dalle Elezioni Comunali, dove infatti la percentuale di affluenza è stata abbastanza alta con un 66,14% per Capri contro il 69,74% delle Europee di cinque anni fa ed un 55,84% per Anacapri a fronte del 59,28% del 2014.

