Elezioni Europee 2019. Alle ore 19.00 l’affluenza in Italia era pari al 43,84%. Ecco i dati dei capoluoghi di regione

Per queste Elezioni Europee l’affluenza in Italia alle ore 19.00 era pari al 43,84% con un aumento rispetto a cinque fa quando alla stessa ora aveva esercitato il diritto al voto il 42,14%. Nel 2014 l’affluenza finale a chiusura seggi fu del 58,6%, resta da attendere quindi per sapere i dati definitivi della giornata odierna. La Regione che alle 19.00 ha registrato l’affluenza più alta è il Trentino Alto Adige con il 45,60%, nettamente superiore al 34,74% delle europee 2014. Ma vediamo come è andata negli altri capoluoghi di regione attraverso i dati dell’affluenza alle ore 19.00.

Aosta 41,06% – Torino 45,63% – Milano 46,73% – Bolzano 49,87% – Trento 44,27% – Trieste 40,79% – Venezia 45,12% – Genova 45,44% – Bologna 51,86% – Firenze 57,83% – Ancona 42,34% – Perugia 55,96% – Roma 39,34% – L’Aquila 36,80% – Campobasso 55,64% – Napoli 29,32% – Bari 53,23% – Catanzaro 31,43% – Potenza 56,35% – Palermo 32,24% – Cagliari 33,72%.