Elezione Europee 2019, circoscrizione Sud: i nomi sicuri degli eletti ai seggi

Nella Circoscrizione Italia Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) alle Elezioni Europee 2019 il primo partito è il Movimento 5 Stelle, con un 29,3% ed un significativo calo dei consensi, rispetto alle ultime elezioni politiche. Il partito di Matteo Salvini, ottiene il massimo storico al Sud con 23,1% e supera i 1,2 milioni di voti. Il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, si ferma invece 18,2% tenendo il passo al Movimento Cinque Stelle nei centri e svettando a Salerno. Forza Italia, alleata anche con l’Unione di Centro, ottiene un 12,1% non esaltante rispetto ai dati nazionali. Fratelli d’Italia invece è il partito in crescita della competizione, che ottiene il 7,5% dei voti totali, superando i consensi nazionali. In linea col dato nazionale +Europa è inchiodata al 3,2%, mentre La Sinistra è votata solo dal 2% degli elettori e Europa Verde dall’1,7%.

I candidati più votati

Maria Chiara Gemma, Laura Ferrara (uscente) e Mariano Peluso sono i candidati più votati del Movimento 5 Stelle in Italia Meridionale. Boom del nome Salvini per la Lega, che porta a casa un ottimo risultato con Casanova e Caroppo. Il Partito Democratico affermazione positiva del capolista Franco Roberti, seguito da Giosi Ferrandino e Andrea Cozzolino. Berlusconi si afferma come il più votato di Forza Italia, seguito da Patriciello e Martusciello.

I seggi

Movimento 5 Stelle

Il M5s ottiene 14 seggi e dal Sud potranno essere occupati in parte da Gemma, Ferrara, Pedicini e D’Amato.

Lega

Nella circoscrizione Sud, sarebbero eletti sicuramente Matteo Salvini, Massimo Casanova e Andrea Caroppo. In questo caso il leader del Carroccio lascerebbe il posto a Lucia Vuolo.

Partito Democratico

L’unico nome sicuro del Partito Democratico è quello del capolista al Sud, Franco Roberti.

Forza Italia

I voti di Forza Italia portano seggi a Berlusconi e Patriciello, ma bisogna capire in quale circoscrizione rinuncerà l’ex Cavaliere, per far posto al miglior secondo classificato: si parla di Milazzo dalle isole.

Fratelli d’Italia

Il partito con la Meloni capolista, si porta a casa 5 seggi: con la leader che rinuncia, Fitto siederà a Bruxelles per il Sud (86977 voti).