Ecoambiente procedure illecite per gli appalti

Angela Trocini su Il Mattino parla dell’inchiesta Ecoamiente che riguarda da vicino la provincia di Salerno e la Costiera amalfitana

Per «l’affare» rifiuti è stato richiesto di rinvio a giudizio per venti persone, tra componenti del consiglio d’amministrazione, consulenti, funzionari e dipendenti della società Ecoambiente e delle società che sarebbero state favorite. Al centro delle indagini le gestioni dal 2011 e al 2017 ma sarà il gup, Gennaro Mastrangelo, a vagliare la richiesta di rinvio a giudizio.

LE CONTESTAZIONI

Secondo la procura le procedure di affidamento di lavori e servizi per la realizzazione dell’impianto di trattamento del percolato proveniente dalla discarica di Macchia Soprana non sarebbero state regolari: Ecoambiente avrebbe adottato procedure «illecite» per favorire la Gel Spa ammettendola alla gara nonostante un’offerta tecnica ritenuta «anomala». Si prevedeva, infatti, un impianto della capacità di 150 mc al giorno, sovradimensionato rispetto al bando e al capitolato di gara ma – secondo le accuse – le quantità di rifiuti giornalieri da trattare venivano incrementate del 20% causando un aumento dei costi a carico di Ecoambiente. E quando venne attribuita ad Ecoambiente la gestione della discarica Parapoti, venne modificato l’oggetto del contratto estendendolo anche al nuovo sito nonostante la necessità di tecniche diverse e così, al posto di redigere una nuova gara,venne esteso «in modo illegittimo» (secondo la procura) l’originario appalto. Nel mirino della magistratura salernitana anche la gara d’appalto per i servizi di movimentazione e trasporto dei rifiuti speciali prodotti dallo Stir di Battipaglia e dalla discarica di Campagna. In violazione al codice degli appalti, Ecoambiente sarebbe intervenuta tra l’Ati De Vizia Transfer (società mandataria) e la Smet Logistic (società mandante) affidando il servizio in maniera «anomala» rispetto alla gara. Anni dopo Ecoambiente avrebbe poi affidato direttamente il servizio alla Ad Logistica per un importo inferiore rispetto al precedente nonostante avesse anche in itinere il contratto con la Ati De Vizia, giustificando il prezzo superiore con i costi di miglioramento del servizio. E, a favore della Ati, sarebbe stato più volte prorogato l’appalto procurando – secondo le accuse – un ingiusto vantaggio.

GLI INDAGATI

A mano a mano che proseguivano le indagini nel fascicolo investigativo sono confluite più vicende tanto che le ipotesi contestate a vario titolo vanno dalla turbata libertà degli incanti alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, falsità ideologica e peculato. Davanti al gup compariranno Gianluca De Santis, direttore generale della società; Attilio De Nigris, membro della commissione di gara; Mario Capo, amministratore delegato; Domenico Ruggiero, presidente della commissione gara e direttore tecnico di Ecoambiente Salerno; Giuseppe D’Acunzi anche lui presidente commissione di gara; Marco Senatore, consulente esterno; Vincenzo De Vizia, socio e presidente Cda della De Vizia Trasfer; Marisa Lombardi, socio della De Vizia; Luigi De Rosa socio della Smet Spa; Cosimo Montesfusco, responsabile unico del procedimento per Ecoambiente; Vincenzo Manzo, membro della commissione di gara; Maurizio Buccella, direttore dei lavori per Ecoambiente; Aroldo Berto legale rappresentanti della Gel Spa; Sara Fariello componente del consiglio di gestione; Roberto Bellizia, revisore unico presente al consiglio di gestione; Giovanni D’Antonio membro del consiglio di gestione; Vincenzo Albini e Marco Lauretti, imprenditori e rappresentanti della Gbs General Broker service srl ed Rm srl; Walter Elizzi, rappresentante della Credit Land srl e Vincenzo De Prisco dell’istituto italiano anticorruzione.