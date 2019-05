Domenica senza autobus in costiera amalfitana, ma a rallentare il traffico spunta una Limousine di circa dieci metri

Un’ordinanza dell’Anas ha disposto il fermo dei bus turistici di domenica in costiera amalfitana. Ma ci sono anche altri veicoli ingombranti che circolano sulle strade tra Positano ed Amalfi contribuendo a bloccare il traffico o, nella migliore delle ipotesi, a rallentarlo notevolmente. Ad attrarre l’attenzione di tutti questa volta è stata una Hummer Limousine bianca, lunga circa dieci metri. L’auto di lussa proveniva da Salerno ed ha attraversato la SS 164 da Amalfi fino a raggiungere Positano. Alcuni turisti divertiti hanno anche fermato che forse l’auto sostituisce i bus. Ironia a parte resta il problema della regolamentazione del traffico e dei veicoli che possono liberamente percorrere una strada che, seppur bellissima per il panorama che offre, resta problematica a causa delle tante curve che inevitabilmente rappresentano degli ostacoli per i grandi mezzi.