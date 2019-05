DOMENICA 5 MAGGIO APERTURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLA LISTA \"MINORI UNITA\"

Minori, Costiera amalfitana . Comincia finalmente a prendere vita la sfida elettorale tra le due compagini di Minori, dove però ancora non si respira pienamente quel clima di “tensione” che tipicamente contraddistingue i giorni che precedono le elezioni, in particolare quelle comunali. Dopo l’evento social del sindaco uscente Andrea Reale, che è intervenuto nell’agone elettorale con una diretta facebook, sarà forse l’apertura della campagna della lista Minori Unita, guidata dall’avvocato Giuseppe Mansi, l’occasione giusta per vedere finalmente infuocarsi quel clima pre elettorale fatto di confronti, di dibattiti e, perchè no, di accesi scontri tra le parti in gioco? Lo scopriremo domenica 5 maggio alle ore 20 in Piazza Cantilena.

L’avvocato Mansi ha già lanciato attraverso Wathsapp un messaggio per la sua scelta di scendere in campo all’insegna della serenità, riservandosi di presentando senza con

riservandosi di presentare idee e programmi senza cadere in contrapposizione. A sorpresa i sondaggi, nelle ultime ore, ribaltano il risutato di ieri e vedono Mansi in vantaggio, insomma la battaglia si sta spostando anche sul sondaggio di Positanonews nel link sotto tutti i comuni della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina al voto.