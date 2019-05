DISFATTA SALERNITANA ALLO ZACCHERIA, IL FOGGIA CALA IL TRIS AI GRANATA: ORA LA CLASSIFICA SPAVENTA

Ennesima sconfitta della Salernitana, questa volta sul campo del Foggia. I granata sono stati sconfitti per 3-1 dalla squadra di Grassadonia: adesso la classifica spaventa

La Salernitana non riesce più a risollevarsi: allo stadio Zaccheria di Foggia, i granata collezionano l’ennesima amara sconfitta di una stagione disastrosa. E considerando i risultati delle altre squadre, l’incubo play-out comincia realmente a concretizzarsi.

La squadra di Grassadonia si è imposta per 3-1, dimostrando cosa significa lottare per portare a casa l’unico risultato utile, ossia la vittoria. L’11 titolare messo in campo da Gregucci ha lasciato davvero spiazzati i tifosi: l’utilizzo di Jallow unica punta, sostenuto dal solo Mazzarani, non ha fatto altro che penalizzare la squadra granata. Scelta sbagliatissima, quella di spostare sul centravanti gambiano tutto il peso dell’attacco.

La partita

Comincia nel peggiore dei modi il match dello Zaccheria: al 16′, i granata sono già sotto. Francesco Deli approfitta della dormita di Casasola, ed insacca in spaccata nella porta difesa da Micai. Passano pochi minuti, e il Foggia raddoppia al 19′. Costa caro il fallo in area commesso da Akpa Akpro: sul dischetto si presenta Greco, che spiazza Micai. La Salernitana si rivede nel finale, con Mazzarani che si libera in modo elegante dei difensori foggiani. Il centrocampista, però, non riesce a chiudere bene la conclusione.

Nel secondo tempo, Gregucci decide finalmente di inserire Calaiò, al posto di uno spento Casasola. Il primo squillo, però, arriva sempre dai pugliesi. Mazzeo viene innescato a campo aperto ma, a tu per tu con Micai, si divora il gol che potrebbe chiudere la partita. Al 58′, i granata riaprono la paritita con Jallow. Il gambiano raccoglie il cross di Odjer ed insacca in rete a pochi passi.

Nemmeno il tempo di esultare, e sul capovolgimento di fronte ecco che il Foggia sigla il gol del 3-1 che chiude definitivamente la partita. Il cross dalla sinistra di Deli inganna Migliorini, che buca l’intervento. Il pallone arriva a Iemmello, che non può far altro che insaccare.

Questa sconfitta rievoca l’incubo dei play-out, e in caso di mancata vittoria anche nella prossima partita casalinga con il Cosenza, le cose potrebbero prendere una piega tragica.

