Disagi SS 145. Concluso vertice in Prefettura, nessuna soluzione al nodo traffico

Il vertice sui trasporti, convocato d’urgenza dalla Prefettura di Napoli, anche su richiesta del Comune di Sorrento, si è concluso con un nulla di fatto.

A niente sono valse le proteste del sindaco Giuseppe Cuomo contro la contemporanea chiusura al traffico del viadotto San Marco, disposta per lavori dall’Anas, e dello svincolo esterno di uscita della stazione di Castellammare di Stabia, ad opera di Autostrade Meridionali: i due dispositivi sono destinati a rimanere in vigore nonostante i gravi disagi provocati già nella giornata di oggi.

“Resta lo sconcerto per un provvedimento assunto da Autostrade Meridionali a ridosso di un periodo di festività e senza la preventiva consultazione degli enti locali e degli operatori – commenta il sindaco Giuseppe Cuomo – Si tratta di interventi che potevano essere effettuati nella stagione invernale, con minore impatto e disagi sulla circolazione, sulla vita dei cittadini e sull’economia locale“.

«È inconcepibile che certe scellerate decisioni vengano adottate senza sondare i rappresentanti delle amministrazioni comunali e delle categorie produttive – sottolinea Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina – Ed è altrettanto assurdo che vengano sistematicamente sacrificate le esigenze di un comparto, come quello turistico, che rappresenta una voce importante per l’economia regionale in termini sia di posti di lavoro che ricchezza prodotta. I responsabili del caos lungo la statale 145 Sorrentina, frutto di un dilettantismo imbarazzante e di una superficialità senza precedenti, dovrebbero rassegnare immediatamente le proprie dimissioni. Regione e Governo intervengano immediatamente per rimediare allo scempio».