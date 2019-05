Disabile chiuso in casa dai badanti a Cava de Tirreni

Dovevano accudirlo ed assisterlo, perchè non autosufficiente. Ma cosi non hanno fatto. Lo hanno chiuso in casa e lasciato solo, per andare in giro a fare compere. Due romeni, in servizio come badanti, sono stati denunciati dai carabinieri, diretti dal tenente Pessolano, per abbandono di incapaci. I militari sono stati allertati dai vicini di casa, allarmati dopo aver sentito lamenti provenire dal suo appartamento. I carabinieri, con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno buttato giù la porta e lo hanno trovato a terra. Dopo le prime cure al pronto soccorso, è stato affidato ad una struttura specializzata per malati pschiatrici. Una storia di abbandono che ha sconvolto i familiari dell’uomo e l’intero vicinato.

LE REAZIONI

«È una vergogna – dicono i vicini – sono persone senza coscienza. Come si può lasciare da solo in casa una persona non autosufficiente, chiuderlo in casa senza assistenza, quando il tuo lavoro è assisterlo e per fare questo sei profumatamente pagato?».

Tanti interrogativi, senza una risposta, nè un motivo ragionevole. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo non autosufficiente era assistito da due badanti di origini romene, ingaggiati dai familiari. Ieri mattina non è andata così. I due avrebbero lasciato in casa da solo il loro assistito. Lo avrebbero chiuso in casa e sarebbero andati in giro a fare spese. Non si può sapere se era una loro abitudine, o se lo avevano fatto altre volte prima. Ieri, però, sono stati scoperti. I vicini di casa, in via Sorrentino, avrebbero udito dei lamenti provenire dalla casa. «Abbiamo sentito dei lamenti – hanno raccontato – e anche bussato alla porta, ma non ci hanno risposto». I vicini, preoccupati di quello che poteva essere accaduto hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari hanno subito allertato i vigili del fuoco della Compagnia di Salerno (distaccamento città). In pochi minuti sono giunti in via Sorrentino dove hanno trovato la porta chiusa. Hanno più volte bussato senza avere risposta. I caschi rossi sono riusciti ad entrare. E così i militari hanno trovato l’uomo, accasciato sul pavimento. I carabinieri hanno allertato gli operatori del 118 per il trasferimento al pronto soccorso. Dopo le prime cure, i sanitari hanno deciso per il trasferimento in una struttura specializzata. I due badanti sono stati rintracciati dai carabinieri. Dopo gli accertamenti di rito sono stati denunciati per abbandono di incapaci. La dolorosa notizia ha fatto il giro del quartiere ed i conoscenti dell’uomo sono rimasti sconvolti: «I familiari lo avevano affidato alle loro cure – è stato il commento di molti – ed invece loro, sebbene percepissero regolare paga, hanno preso il denaro e lo hanno lasciato da solo. Sono persone senza un briciolo di coscienza Simona Chiariello Il Mattino