Si è parlato nella Biblioteca Comunale di Piano di Sorrento, organizzato dall’UNITRE, della imminente pubblicazione in italiano di un libro uscito a Londra nel 1952 dal titolo from candlelight to flashlight , autore Filippo Ferraro, padre dello scienziato di cui annualmente in Sorrento il premio. Il lavoro di traduzione è stato fatto dal Prof Nello Falcone su invito di Madda Ferraro. La storia in sintesi è il racconto biografico di Filippo Ferraro che da semplice cameriere al Cocumella diventa fiduciario della Regina d’Inghilterra nell’approntamento degli apparati di festa a corte. La presenza di personalità importati del mondo della Cultura Sorrentina ha dato vita ad un dibattito sul lavoro, sul turismo, sui giovani e sulla politica. Il prof Liborio Denaro, coordinatore del Centro Studi Politici sul territorio Sorrentino, Giovanni Di Prisco , Michele Gargiulo Gutemberg, Giovanni Pica consulente Marriott,Agostino Aversa, Michele De Angelis, hanno rilasciato il loro parere in merito. Nei video della serata i personaggi che si sono alternati al dibattito.