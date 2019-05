Da Massa Lubrense a Torre Annunziata a nuoto. L’impresa del nuotatore disabile Salvatore Cimmino

Una traversata a nuoto di 30 KM in 6 ore contro le barriere. Da Torre Annunziata a Massa Lubrense per rinnovare l’appello per l’attuazione dei PEBA e l’aggiornamento del Nomenclatore Tariffario. Filomena Gallo (Ass.Coscioni): «Il nostro impegno contro le mancanze italiane è al fianco di Salvatore e con l’App No Barriere»