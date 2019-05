Costiera, assurdo questa mattina: due bus da 13 metri arrivano fino ad Amalfi. Tanti i disagi – FOTO

Assurdo quanto è accaduto questa mattina in Costiera Amalfitana. Due bus di 13 metri circa sono arrivati da Salerno, indisturbati sono arrivati fino ad Amalfi, creando disagi a non finire. I due grossi veicoli hanno imboccato il Valico di Chiunzi e sono giunti fino ad Amalfi: uno proviene dalla Calabria, l’altro dalla Croazia. Tantissimi i disagi creati, con traffico in tilt. Molte le lamentele anche sui social: “Possibile che nessuno li fermi già a Vietri sul Mare?”.

Intanto, ricordiamo, la Fit Cisl ha dato l’ufficialità sulla data dello sciopero della Sita, riguardo alla situazione in cui versa la viabilità sulla S.S. 163, che vede fortemente penalizzati i lavori e gli utenti del Trasporto Pubblico Locale e tutti i cittadini della costiera, i quali devono affrontare ogni giorno continui ingorghi e disagi che si creano sulla sopracitata statale. L’11 maggio 2019 ci sarà quindi uno sciopero di quattro ore, dalle ore 09 alle ore 13, nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge. La Fit Cisl ha diramato la comunicazione in queste ore, inviandola agli organi di competenza, compreso il Prefetto di Salerno e il Ministero dei Trasporti.

Solo nella giornata di ieri il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, si era così espresso: “Licenze a pioggia e senza alcun criterio né pianificazione rilasciate dalla Regione Campania, per l’ennesima stagione estiva, ad aziende per l’esercizio di trasporto pubblico lungo il percorso della Statale 163 Amalfitana. Il risultato, già tristemente testato negli scorsi anni, è un numero indescrivibile di mezzi che vanno a inflazionare un’arteria sulla quale il traffico veicolare è già di per sé insostenibile. La presenza di bus turistici oltre il fabbisogno, come accade ogni anno, manderà in tilt l’intera Costiera, deturpando un paesaggio che il mondo intero ci invidia e costituendo anche un pericolo per la viabilità”.