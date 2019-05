Un grosso problema per la viabilità, che abbiamo segnalato nella nostra cronaca sul traffico in Costiera Amalfitana, sembra proprio essere la presenza di bus turistici in sosta lungo la Statale 163. Questi mezzi rappresentano infatti un grosso ostacolo al regolare fluire del traffico in strada, ma sembra che qualcosa abbia incentivato tale pratica da parte degli autisti portano viaggiatori sulla Divina. Qualcosa si presume sia stato smosso dal Comune di Amalfi, che da quando ha introdotto il Buspass, che richiede la prenotazione su pagamento, gli automezzi sono ormai sparsi lungo tutta la striscia di asfalto che da Salerno porta a Sorrento, provocando pericolo e intralcio per il traffico. Una Costiera Amalfitana che non fa sistema nelle decisioni, l’assenza di una strategia comune che coinvolga le istituzioni a tutti i livelli, rischiano infatti di produrre questi effetti indesiderati delle politiche messe in campo. Urgono controlli, urge che nessun comune venga lasciato da solo nell’adottare decisioni drastiche, che servono ad assicurare una migliore qualità della vita per gli abitanti della Costiera.