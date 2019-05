Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina al Voto: Positanonews propone un confronto faccia a faccia tra i candidati sindaci

Ormai sono partite le campagne elettorali per le prossime amministrative 2019 che decreteranno i nuovi sindaci di Vietri sul Mare, Minori, Tramonti, Furore ed Atrani per la Costiera Amalfitana e Meta, Capri ed Anacapri per la Penisola Sorrentina.

Noi di Positanonews proponiamo uno “SCONTRO” faccia a faccia tra i candidati sindaci: insomma dei confronti pubblici tra i 2/3 capo gruppo delle varie liste.

Costiera Amalfitana:

Per Atrani un confronto diretto tra la lista Atrani Futura di Luciano De Rosa Laderchi (Raffaele Amendola, Francesco Criscuolo, Francesco Gambardella, Vincenzina Gambardella, Gustavo Lauritano, Antonio Napoli, Carmela Oliva, Riccio Carmela, Michele Siravo, Enza Vollano) e la lista Atrani Unita di Francesco Gambardella (Bonaventura Costabile, Andrea Cretella, Cristina Di Landro, Orazio Passaro, Emiddio Proto, Patrizia Sgroia, Salvatore Stazione, Nicola Vollaro).

Per Minori un confronto diretto tra la lista Via Nova – Per Andare Oltre Insieme di Andrea Reale ( Antonio Apicella, Sergio Bonito, Viviana Bottone, Maria Citro, Luigi Di Ruocco, Alfonso Fortezza, Paola Mansi, Antonio Proto, Paolo Russo, Carmine Troiano) e la lista Minori Unita di Giuseppe Mansi ( Giuseppina Crivelli – detta Giusy – , Filomena Ruocco, Luca Roggi, Maurizio Arpino, Antonio Cioffi, Andrea Mancini, Salvatore Proto, Alberto Parascandolo, Giovanni Basso, Fulvio Mormile).

Per Vietri sul Mare un confronto diretto tra la lista L'Alternativa – Un comune per Tutti di Antonella Scannapieco (Giovanni Bilotti, Maurizio Celenta, Giovanni Filosa, Ersilia Frusciante, Giuseppe Masullo, Roberta Pecoraro, Antonietta Raimondi, Claudio Santoriello, Serena Santoriello, Emilia Senatore, Alessio Serretiello, Filippo Tortora) e la lista Uniti per Vietri di Giovanni De Simone (Vincenzo Alfano, Daniele Benincasa, Elvira Borriello, Luigi Buono, Antonello Capozzolo, Marcello Civale, Domenico D' Amore, Stefania Fiorillo, Angela Infante, Salvatore Pellegrino, Annalaura Raimondi, Davide Scermino).

Penisola Sorrentina:

Per Meta un confronto diretto tra la lista Patto per Meta di Giuseppe Tito (Angela Aiello, Roberto Porzio, Bianca Maria Balzano, Pasquale Cacace, Augusto Ercolano, Raffaele Mormile, Pietro Rossi, Raffaele Russo, Wanda Sposito, Corrado Soldatini, Rosanna Testa, Massimo Starita ), la lista Un’Altra Meta C’è di Antonio – detto Tony – Cocorullo (Astarita Stefania, Bagnulo Salvatora – detta Dora-, Cafiero Tobia, Coppola Luisita, De Martino Raffaele, Esposito Annamaria, Maresca Luisa – detta Lisa- , Miccio Francesco – detto Ciccio – , Ruggiero Thomas, Russo Antonino -detto Tonino-, Russo Maria Teresa, Somma Giuseppe -detto Peppe-) e la lista CambiAmo Meta Insieme (M5S) di Domenico Lusciano (Aprea Roberto, Assalto Ippolito, Coppola Antonio, Del Colombo Giovanni, Donnarumma Ferdinando, Fiorentino Pasquale, Guarracino Antonino, Maresca Carmine, Moroni Francesca, Palomba Isabella, Savarese Maria Pia, Surico Elisabetta).

