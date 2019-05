Costiera Amalfitana:” Muoviti, muoviti contro la violenza” il flash mob contro la violenza di genere

Il Piano di Zona Ambito S2, informa che nell’ambito del progetto “Muoviti, muoviti contro la violenza” di sensibilizzazione alla non violenza ed alla parità di genere, promosso attraverso il Centro antiviolenza presente in Costiera amalfitana, il 17 maggio si realizzeranno i flash mob di Cetara alle ore 11,30 e Vietri sul Mare alle ore 12,30, nelle rispettive piazze centrali, coordinati dalla prof.ssa di scienze motorie, Liana Magaldi.

Il progetto coinvolge gli istituti secondari di primo grado della Costiera amalfitana ed in particolare vi partecipano le terze classi.

Nel progetto partecipano le scuole superiori di Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Tramonti, Positano e Praiano, che in chiusura prevede la rappresentazione della coreografia in un flash mob in una piazza di ciascuno dei comuni dove hanno sede gli istituti scolastici.

Con preghiera della massima diffusione, si inviano cordiali saluti.