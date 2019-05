Costiera amalfitana affluenza bassa per le Europee. Si salvano per le “comunali” Atrani, Furore e Minori. Tutti i comuni della provincia di Salerno

Costiera amalfitana affluenza bassa per le Europee. Si salvano per le “comunali” Atrani, Furore e Minori . La costa d’ Amalfi dunque, se si escludono i paesi che vanno al voto alle comunali , sta sotto il 50 per cento. Disaffezione per il Parlamento Europeo a livello nazionale anche qui almeno il 5% in meno in ogni comune rispetto alle scorse votazioni. La pioggia a dirotto da una parte, una elezione venuta tardi , e quindi in pieno periodo turistico, hanno avuto la loro parte insieme con una sfiducia generalizzata .

Agerola 46, 4 %

Amalfi 39,61%

Atrani 78,36%

Cetara 49,52%

Conca dei Marini 39,97

Furore 78,92%

Maiori 42,24%

Minori 80,71%

Positano 38,54%

Praiano 43,96%

Ravello 34,96%

Scala 42,91%

Tramonti 79,48%

Vietri Sul Mare 71,97

PROVINCIA DI SALERNO