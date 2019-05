Costa d’ Amalfi, limone e limoncello. Marco Aceto contro lo sport di copiare che porta al nulla

Amalfi. Un post che merita di essere riproposto quello di Marco Aceto, leader nel campo del limone e limoncello, ma anche del turismo esperienziale con le sue escursioni nei suoi giardini coon degustazioni ad Amalfi, come in Costiera amalfitana, leggendo poi le risposte al post, non si fa altro che copiare le attività che hanno successo, noi di Positanonews, nati dal 2005, e imitati da tanti, ne sappiamo qualcosa

“Lo sport di copiare quello che fanno gli altri è sempre più praticato ad Amalfi. Persone (così le chiamo per fare un complimento) pseudo commercianti, non trovano altro che fare soldi e andare in c…. o al collega. Dico io, a parte l’odio che provate nei ns. Confronti (che x me è linfa che mi date x proseguire il ns. Cammino) potete un attimino soffermarvi a ideare nuove proposte, oppure vi mettete a confronto realizzando o producendo qualcosa di buono anche voi?…. Forse è troppo COMPLICATO e fsticoso? E allora diversificate o tornate a vendere quello che avete sempre venduto! Dai…. Su! Tanto arriverete ad un solo risultato…. IL NULLA!”