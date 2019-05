Cosimo Picci, manager affermato in Florida: “sogno di ritornare nella mia Positano”

Positanonews porta un’altra storia di un positanese celebre, uno dei tanti che si è trasferito all’estero per lavoro. Raccontiamo il successo di Cosimo Picci, partito da Positano circa otto anni fa, ed oggi un manager affermato a Naples, in Florida. Cosimo, nipote dell’omonimo fondatore del San Vito Positano, dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, proprio in Florida dopo diverse esperienze lavorative nel mondo della ristorazione con Alberto’s on Fifth e Baleen Naples, dall’estate del 2017 è general manager di un esclusivo locale in Naples, il Burn by Rock Patel.

Il Burn è locale dall’ambiente elegante e invitante, che ospita vip ed eventi esclusivi. Musica live con DJ, originali cocktail artigianali, la possibilità di trovare la miglior selezione di scotch e bourbon della città, rendono questo posto particolarmente rinomato, che offre speciali abbinamenti enogastronomici. Cosimo Picci cura tutti gli aspetti, dal reclutamento e la formazione del personale, la selezione dei liquori e l’inventario dei prodotti, la pianificazione di eventi, fino a sincerarsi che i clienti abbiano un’esperienza positiva, grazie alle coccole dell’incredibile staff del Burn.

Cosimo, con una compagna e una bambina, si ritiene un buongustaio, infatti nel suo locale preferito a Naples, La Trattoria, si ricongiunge con le proprie origini gustando la pizza realizzata da uno dei suoi migliori amici in America. Il nostro compaesano negli States ricorda con molto piacere i trascorsi da bambino in Puglia, la terra di suo nonno, mentre in cucina porta nel cuore gli spaghetti con i polpi dell’amata nonna. Attualmente Cosimo, fissando tra le sue priorità la famiglia e il lavoro, sta inseguendo un altro obiettivo non secondario: il sogno di fare ritorno a casa, nella sua Positano.