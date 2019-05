Continuità tra scuole dell’Infanzia e Primaria di Praiano

piccoli hanno riconosciuto, nell’aula, alcune delle procedure tipiche del modello. Nell’angolo Agorà c’è stato un momento di condivisione delle routine che svolgono ogni giorno e le regole che seguono nei vari angoli della sezione. Poi è stata la volta dei più grandi che hanno illustrato ai piccoli come “funzionano” alcune routine nella loro classe.

Giunto il momento della merenda, bello è stato vederli organizzarzi per mangiare insieme!

Successivamente hanno svolto un laboratorio. Essendo, questa, la giornata mondiale delle api e dal momento che i piccoli dell’Infanzia si sono recanti di recente in visita presso un apicoltore, le maestre hanno voluto approfondire insieme la vita delle api mostrando un piccolo video educativo, “Il mondo delle api”. Terminata la visione, tutti i bambini hanno colorato e ritagliato un’ape per farne uno sciame da comporre su di un cartellone, insieme al messaggio suggerito dai bambini dopo la visione del video:” Proteggiamo le api per proteggere la vita”. Per festeggiare anche a casa la giornata delle api ciascuno ha colorato e ritagliato la propria maschera da ape.

