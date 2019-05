Consorzio rifiuti, protesta dei dipendenti del Corisa di Salerno 2

L’arrivo in ufficio, o sui mezzi di lavoro, è stato alla stessa ora di sempre. Da quindici, venti e anche ventitré anni a questa parte. Con la differenza che la giornata lavorativa di ieri per i 42 dipendenti del consorzio di bacino Salerno 2 è stata la prima di non-lavoro. Proprio da ieri, infatti, il Corisa 2 ha definitivamente terminato il suo compito. Nessun mezzo da mettere per strada per la raccolta dei rifiuti, nessun servizio aggiuntivo da erogare o programmare, nessuna pratica da sbrigare. «Sappiamo solo per sentito dire – dice una lavoratrice – che, a breve, ci arriveranno le cosiddette lettere di disponibilità, ovvero la mobilità, ma di ufficiale qui non c’è niente. Neppure oggi che è il primo giorno di stop delle attività». E le notizie ufficiali sono tardate ad arrivare: tanto è che, con il trascorrere delle ore, la rabbia dei 42 dipendenti ancora estromessi dal piano di ricollocazione, è salita alle stelle. Anzi, sul tetto della sede del Corisa 2 di via Scavate Case Rosse, dove i lavoratori sono saliti in segno di protesta. «Siamo dipendenti pubblici – dicono – con contratti ventennali, e quasi tutto monoreddito. Non riusciamo a comprendere come sia possibile che, dall’oggi al domani, si possa restare senza lavoro nel pubblico impiego. E, soprattutto, è una vergogna che nessuno ci dica niente sul nostro futuro. Abbiamo famiglie da portare avanti». L’ultima tornata di passaggi di cantiere dei lavoratori ex Corisa c’è stata la settimana scorsa: dodici lavoratori sono diventati dipendenti di EcoAmbiente. A restare ancora fuori, oltre il termine temporale di scadenza per la riassunzione negli altri enti, sono 42 persone. Uomini, donne, dipendenti amministrativi, ma anche autisti e operatori. «Eppure la soluzione è semplice – dice Marco Carpinelli, rappresentante dei dipendenti del consorzio – basterebbe che la Regione Campania, l’unico ente che può risolvere il nodo, emani un dispositivo di coercizione, che obblighi i sindaci dei Comuni che dovevano assorbirci a farlo. Ci sono determinati Comuni che, ad oggi, non hanno provveduto. Non ci vogliono e non sappiamo perché. Però, penso che se fossero costretti a farlo dalla Regione, tutto si risolverebbe». È la stessa legge di riordino del sistema della raccolta dei rifiuti a prevedere questo passaggio di lavoratori dal consorzio ai Comuni – o altri enti pubblici – che si servono del Corisa. «I Comuni – spiega Angelo Rispoli, segretario Csa Fiadel – non assorbono le unità lavorative che sono da sempre impegnate a garantire i servizi espletati sui diversi cantieri, e per cui obbligatoriamente una quota percentuale degli stessi dovrebbe ricadere sul singolo cantiere». Una situazione che, per Ezio Monetta, segretario provinciale Fit Cisl, è «drammatica e paradossale: il Consorzio dovrà comunque riconoscere a questi lavoratori l’80% della retribuzione e, pertanto, i Comuni che hanno omesso di assumere i lavoratori di fatto pagheranno le retribuzioni senza avere alcuna attività in cambio». I sindacati hanno indetto lo stato di agitazione e chiesto un incontro urgente con il prefetto perchè, spiega Antonio Capezzuto, segretario provinciale Cgil Fp, convochi «tutti i sindaci dei Comuni interessati, la Regione, l’ente d’ambito e le parti sociali. Non si scarichi l’inefficienza del sistema sulle spalle