Congratulazione al neo Dott. Francesco Terracciano

Oggi si è laureato brillantemente in Economina e Politica dell’ ambiente, con un analisi dettagliata sugli indicatori ambientali uno dei temi più attuali del momento.

Il neodottore ha discusso con sicurezza e passione la sua tesi presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

A lui gli auguri di un futuro radioso e costellato di successi e una dedica particolare e piena di amore di sua sorella Giusy Terracciano.

“Per aspera ad Astra, Mai proverbio fu più giusto Francesco. Tuo padre sarebbe fiero di te, come lo siamo già noi che ci uniamo al coro di auguri di tutti i tuoi amici e parenti. Adesso che il vento gonfi le tue vele e ti porti lontano per placidi mari”. Un augurio altrettanto carico di gioia e amore da mamma Florinda Di Maio.

Sei il miglior esempio di giovane capace, riesci ad ottener risultati nel lavoro nello studio, nella tesi i ringraziamenti sono stati un emozione per tutta la commissione, “Non e stato facile questo percorso, non è stato facile per tanti motivi. Ma tante sono le persone che mi sono state vicine e che è doveroso ringraziare, ma il ringraziamento più importante e più sentito va a te Papà. So che ovunque tu sia mi stai sorridendo, come sempre, e sei fiero di me. Grazie, perché so che tutte le volte che ho pensato di mollare mi hai dato la forza e il coraggio per andare avanti. Questo traguardo è per te”.

Goditi il momento dottore. Fai il pieno di positività, ti servirà per affrontare il tuo prossimo futuro.