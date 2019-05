Conca riapre dopodomani il distributore della Q8 , ma a Positano continua la vergogna del Diesel

Conca dei Marini , Costiera amalfitana . Da dopodomani, primo giugno, riapre il distributore Q8 della famiglia Milite. Con tanta fatica , venendo quotidianamente da Salerno negli anni passati, hanno mantenuto un servizio su una S.S. 163 Amalfitana senza più distributori di benzina, a rilevarne la gestione la società MGR OIL di Rosa Maria Mansi.

Almeno un distributore, l’unico in Costa d’ Amalfi sulla S.S. 163 ( Gli altri sono a Maiori sulla strada Nuova Chiunzi per Tramonti e uno a Ravello, ndr ) , apre, coprendo una zona che riguarda Praiano e Furore anche in particolare. Permane invece il vergognoso problema del distributore di Positano al Garage Mandara rimasto senza diesel. Da Positano il distributore più vicino è a Piano di Sorrento in Penisola Sorrentina , provincia di Napoli.

Ma la cosa più grave è per chi viene qui non informato della carenza e arriva a Positano senza sapere come rifornirsi, ma anche di situazioni di emergenza, come l’ambulanza della Croce Rossa rimasta senza gasolio, in pratica bisogna impegnare un’ambulanza per una lunga trasferta per rifornirsi. Uno scandalo sia per il turismo , ma anche per servizi essenziali, per un paese come Positano, ma sopratutto una cosa macchinosa visto che per un cavillo e pochi centimetri la società non permette di mettere il gasolio cosa che ha fatto sempre da decenni.