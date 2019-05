Conca dei Marini: giovane trova portafogli pieno di soldi e lo porta ai Carabinieri.

Encomiabile e da evidenziare ciò che è successo a Conca dei Marini, borgo della costiera Amalfitana. Un giovane del posto Raffaele Casabona, venditore ambulante di limoni, ha trovato un portafogli nella piazzola davanti la Grotta dello Smeraldo con circa 1800 euro al suo interno, oltre a documenti e card personali. Ad averlo smarrito è stato un turista albanese.

Casabona si è recato prontamente alla stazione dei Carabinieri di Amalfi, i quali si sono attivati affinchè l’oggetto potesse essere restituito al proprietario. Un gesto sicuramente apprezzabile che denota una grande correttezza ed integralità morale da parte del ragazzo. Non è da tutti restituire un oggetto con tanti soldi, soprattutto tenendo conto del fatto che l’uomo eserciti un lavoro umile. Probabilmente Casabona si sarà messo nei panni del turista, comprendendo quanto sia frustante perdere il portafogli che, oltre a contenere tanti soldi, presenta altri oggetti personali più o meno importanti.

Sono queste le azioni che devono tenere in alto il nome della Costiera, zona turistica caratterizzata da un grande senso di accoglienza ed onestà, come dimostra il gesto in questione e tanti altri.