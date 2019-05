Il Comune di Massa Lubrense sperimenta un’iniziativa in accordo con le strutture ricettive per la riduzione dei rifiuti

Massa Lubrense. Per l’estate 2019 l’amministrazione comunale ha deciso di sperimentare un’iniziativa, in accordo con le aziende turistiche, per ridurre la quantità di rifiuti e migliorare la raccolta differenziata. Le varie strutture ricettive che prenderanno parte alla sperimentazione verranno monitorate durante tutta la stagione turistica e dovranno indicare tutti i provvedimenti posti in essere per ridurre la produzione di rifiuti e migliorare la differenziazione. Il progetto verrà presentato presso la Sala Consiliare del comune il prossimo 13 giugno alle ore 12. Le aziende che desiderano partecipare all’iniziativa dovranno comunicare la propria adesione inviando entro il 13 giugno 2019 una mail all’Ufficio Ecologia del Comune di Massa Lubrense all’indirizzo ecologia.massalubrense@pec.it, seguirà la firma della convenzione. Alla sperimentazione possono partecipare tutte le strutture che siano in regola con i pagamenti pregressi. L’iniziativa è stata già proposta nell’estate 2018 e, in occasione della presentazione della sperimentazione 2019, alle strutture ricettive che dimostreranno di essersi impegnate e contraddistinte nella riduzione dei rifiuti nella stagione turistica dello scorso anno verrà consegnata una “Foglia d’oro”, simbolo di qualità. Alle strutture che, invece, parteciperanno quest’anno per la prima volta sarà consegnata una “Foglia d’argento” che rappresenta l’impegno che viene assunto per il 2019 e l’anno seguente, se l’impegno sarà mantenuto, potranno ricevere anche loro la “Foglia d’oro”. Una bella iniziativa a salvaguardia dell’ambiente che ci auguriamo possa essere presa d’esempio anche dalle altre città a vocazione turistica.