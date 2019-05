Comunali Costa d’Amalfi. Minori, ieri comizio di Mansi. A Tramonti all’attacco Guida sabato e Amatruda domenica, venerdì De Rosa ad Atrani

Speciale elezioni di Positanonews in Costiera amalfitana, ogni giorno le news della Politica della Costa d’Amalfi al voto. Tengono banco le comunali che si svolgeranno nei comuni di Furore, Atrani, Minori, Tramonti e Vietri sul Mare. Si tratta di un bel test per la Divina e per questa fascia della provincia di Salerno poco toccata dalle Europee, con le forze politiche che in Campania si confrontano solo nei grandi centri e Napoli.

Ieri a Minori, contro il sindaco Andrea Reale che si ricandida per la terza volta, c’è stato il comizio del candidato sindaco Mansi di “Minori Unita” che ha visto l’intervento di Alberto Parascandolo, Fulvio Mormile, Antonio Cioffi e Giuseppe Mansi. Tra gli argomenti trattati l’ambiente, la tutela del territorio, il rinnovamento ed i giovani in particolare. Non vi è stata una diretta social network sulla pagina facebook, vedremo di riportare sul canale youtube di Positanonews TV qualche piccolo spezzone di comizio.

Ad Atrani ad aprire le danze venerdì sera alle 19 in piazza Umberto I la lista “Atrani Futura” con Luciano De Rosa Laderchi candidato sindaco.

A Tramonti – il Comune dei Monti Lattari che confina con Ravello e fa da cerniera sull’Agro Nocerino-Sarnese e dove finora ha regnato il silenzio anche sui social network dove almeno ci si potrebbe confrontare – i comizi inizieranno nella piazza di Polvica, sabato sera con Mimmo Guida che partirà all’attacco per SiAmo Tramonti e replicherà Amatruda domenica per Tramonti Democratica

