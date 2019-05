Compleanno a Capri di Valentino, festa all’Anema e Core con Guido Lembo

Un corteo di razzi illuminati ha accompagnato la torta omaggio all’abito de La Traviata, contraddistinta dall’immancabile rosso Valentino. Un’opera di alta pasticceria realizzata dalla cake designer Rosalba Damino, regalo della famiglia Lembo, una sorpresa che ha tanto emozionato il grande stilista.

Un sabato da leoni ieri con Guido e Gianluigi sui palco insieme alla band ad animare la serata dal pubblico internazionale e con super VIP del mondo della moda e dello spettacolo.

Valentino, un habitué della taverna e di Capri da tempi storici, per le sue 87 primavere si è dedicato una due giorni di festeggiamenti, iniziata con tanti ospiti (tra cui Marie Chantal di Grecia, Bianca Brandolini d’Adda e Olivia Palermo) venerdì al grand hotel Quisisana per un party esclusivo, continuata a mare ai Faraglioni, proseguita in una villa privata e terminata ieri, prima della mezzanotte, nel tempio del divertimento caprese con l’amico Guido Lembo che avvicinandosi al suo tavolo al ritmo di “That’s Amore”, gli ha prestato il microfono per qualche minuto. Valentino ha intonato “Roma nun fa’ la stupida stasera” e ” Nessun dorma”. A seguire, dedica di Guido con un classico “O’ Surdato ‘nnammurato” mentre il pubblico in coro sventolava bandierine e tamburelli personalizzati con foto e simbolo di Valentino per l’occasione. Un compleanno in puro stile Valentino, le cui immagini ed i video già impazzano in rete sui social.

Ad animare la serata anche un altro affezionato amico della taverna, Alessandro Preziosi, che non ha resistito ad esibirsi sul palco intonando hit internazionali al fianco di Gianluigi e Guido.