\"I colori dell\'abbraccio\".Ad Eboli la mostra di Vito Mercurio e Carmela Forlenza

Si inaugura oggi 24 Mag. ore 18.00 – presso Outlet Village Fornace Falcone di Eboli la mostra di Arte contemporanea ‘I colori dell’abbraccio”‘di Vito Mercurio e Carmela Forlenza.

La coppia di artisti, Forlenza – Mercurio, legati professionalmente e nella vita, ha da sempre sperimentato tecniche e linguaggi in grado di esprimere la ricchezza dei loro mondi interiori e concettuali. Mai stanchi, mai appagati, sempre in pieno fermento, i due artisti procedono in due autonomi percorsi creativi esprimendo attraverso colori, forme e materia, il loro sentire e la mostra, diviene così una coralità di silenzi, segni e immagini, che essi riescono ad esprimere e che conducono il fruitore alla riscoperta dei propri orizzonti interiori. Nella vita come nella loro Arte Mercurio e Forlenza “animano”i loro quadri con i colori che caratterizzano la loro vita in comune.Il rosso della passione,il giallo della luce,il blu della quiete,il nero ,dei periodi bui ,il bianco del loro essere veri e puri.Una mostra che “attraversa'” la nostra vita ,la loro vita, come un viaggio meraviglioso in un mondo che, anche per loro, sembra non essere quello che ci aspettiamo.Luce, colori, passioni,amore,gioia di vivere voglia di scoprire,in questo “mondo”artistico, c’è tutta la loro vita.

Antonio Di Giovanni