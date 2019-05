I Colibrì lancia un nuovo progetto per aiutare i turisti stranieri in Costiera Amalfitana: Turista consapevole, facciamoci capire.

Tutti lo sanno: la Costa d’Amalfi è la meta turistica internazionale per eccellenza, ed gli ospiti stranieri spessi si trovano in situazione di difficoltà o per un pronto intervento o per una semplice informazione logistica. Per essere pronti ad affrontare questa situazione, i volontari dell’Associazione “P.A. I Colibrì” Costa d’Amalfi, stanno seguendo un corso di lingua inglese mirato soprattutto alla conoscenza dei termini specifici per la gestione delle emergenze riguardanti cittadini stranieri.

Il progetto complessivo, sviluppato in collaborazione con il CSV di Salerno, prevede, oltre alla formazione dei volontari, la produzione di un opuscolo informativo multilingue; lo stampato conterrà, insieme ai numeri di emergenza e le procedure da seguire in caso di necessità, le norme comportamentali per una vacanza sicura organizzate in decaloghi da tenere a mente sia per la fruizione del mare che della montagna.

Gli opuscoli saranno consegnati alle attività ricettive e, gli stessi volontari, illustreranno il contenuto ai gruppi organizzati e agli ospiti che ne faranno richiesta. Ancora una valida e puntuale iniziativa della giovane associazione che punta sulla prevenzione e sull’informazione per scongiurare quelle situazioni di emergenza rispetto alle quali i volontari de “I Colibrì” hanno già dato prova di saper far fronte con competenza e professionalità.