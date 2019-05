Clamoroso: il Palermo retrocede in serie C. Cambia la classifica in serie B. Aggiornamenti : Salernitana salva per legge!

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso: il Palermo retrocede in Serie C per inadempienze contabili e amministrative. I rosanero si erano posizionati al terzo posto ed avrebbero dovuto disputare i play off.

In attesa di un eventuale appello, la decisione ha portato significativi cambiamenti alla classifica di Serie B.

Innanzitutto sarà il Perugia a giocare i play off al posto della squadra siciliana. Importanti modifiche anche nella zona bassa della classifica: il Venezia guadagna una posizione che gli garantisce la salvezza. Dunque sarà il Foggia ad affrontare la Salernitana ai play out in 2 gare di andata e ritorno. Non cambia nulla in coda alla classifica, faranno compagnia al Palermo, Carpi e Padova, retrocesse sul campo.

La notizia ha inevitabilmente scosso l’ambiente palermitano. Il presidente Alessandro Albanese ha però rassicurato i tifosi affermando che sarà effettuato il ricorso per salvare il Palermo dalla retrocessione. Queste le sue parole: “Non ce lo aspettavamo. Stiamo già preparando il ricorso”.

Non sono mancate le simpatiche dichiarazione di Ficarra e Picone, i due conduttori di Striscia la Notizia, tifosissimi del Palermo: “Se non ci vogliono in Serie A ci iscriviamo alla Premier League inglese”.

Dunque non si sanno ancora le date ufficiali dei playoff e playout, le quali potrebbero subire delle modifiche. Originariamente i primi avrebbero dovuto giocarsi a partire dal 17 maggio, invece i secondi dal 19 dello stesso mese. A questo punto bisognerà attendere qualche giorno per conoscere le decisioni definitive, sia quella relativa al ricorso della società rosanero, sia per quel che riguarda le date di play off e play out.

AGGIORNAMENTI

Clamorosa decisione della Lega di Serie B dopo la decisioni del Tribunale Federale Nazionale di retrocedere all’ultimo posto della classifica il Palermo per irregolarità amministrative. Non verranno giocati i playout, si procederà regolarmente con i playoff. Si salvano quindi Venezia e Salernitana, retrocedono in Serie C Foggia, Padova, Carpi e Palermo