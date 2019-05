CITTA’ DI PIANO. PROGETTO SISTEMAZIONE NINFEO E PARCO

Il sindaco Dott Vincenzo Iaccarino e la Direttrice Tommasina Budetta qualche settimana fa lo preannunciarono in via ufficiosa, adesso abbiamo certezza e ne diamo notizia. Il progetto sarà finanziato con i fondi Mibac Progetto Bellezza, per oltre centomila euro e prevede il prolungamento della tettoia e della struttura di sostentamento come in atto. Si era parlato di una diversa e più protettiva copertura, di un concorso tra architetti per una soluzione più pregiata e propositiva , ma i fondi disponibili permettono di realizzare quanto ben esplicato nelle tavole allegate.