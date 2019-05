Cilento . Per Antonietta Coraggio , la consigliera più votata di Vallo, revoca delle misure cautelari a scriverlo su Il Mattino Carmela Santi

Revocato il divieto di dimora e l’interdizione dai pubblici uffici. Può tornare a fare il responsabile dell’ufficio tecnico di Camerota e il vice sindaco di Vallo, Antonietta Coraggio. Nell’inchiesta Kamaraton, su corruzione e appalti truccati nel comune, l’architetto di Vallo è finita quale presidente della società partecipata il «Leon» di Caprera da cui secondo gli inquirenti sarebbe stati distratti fondi a favore di ex amministratori. Durante l’interrogatorio di garanzia la Coraggio, assistita dagli avvocati Maldonato e Sansone, ha spiegato la sua estraneità ai fatti contestati, la maggior parte riferiti a momenti in cui non occupava l’incarico di presidente della partecipata. Le dichiarazioni della Coraggio sono state supportate da documentazione ed investigazioni prodotte dagli avvocati.

LE DECISIONI

Revocate le misure cautelari del divieto di dimora e della sospensione da uffici e servizi pubblici anche per Mauro Esposito, al tempo responsabile finanziario del Comune. Per il gip Marotta sono venute meno le esigenze cautelari a carico del commercialista di Palinuro, difeso dall’avvocato Speranza, da un anno incaricato in altro Comune e nella impossibilità di mantenere contatti con il contesto investigativo in cui sarebbero maturate le condotte contestazione. Revocata la misura cautelare anche per Vincenzo Bovi, Giancarlo Saggiomo e Vincenzo De Luca. Proseguono gli interrogatori. Lunedì pomeriggio il gip ha ascoltato altri indagati. Si tratta di funzionari, dipendenti e professionisti, che all’epoca dei fatti ruotavano attorno all’amministrazione Romano-Troccoli. Qualcuno è rimasto alla scrivania del giudice e del pm per meno di un’ora, altri hanno raccontato dinamiche e dettagli. Tra le persone ascoltate Giuseppe Occhiati, finito ai domiciliari per aver intascato una mazzetta di mille euro per rilasciare una carta d’identità. All’epoca ha avuto a che fare con Antonio Romano, l’ex sindaco di Camerota. Per questo i giudici hanno voluto ascoltarlo. Meno di due settimane fa i carabinieri hanno notificato 12 misure cautelari, tra cui tre in carcere e tre ai domiciliari. Rosario Abbate, ex assessore, resta in cella con Fernando Cammarano. Il commercialista è l’unico non ancora ascoltato. Fuori dal carcere Romano che difeso dall’avvocato Fimiani, è ai domiciliari. Ciro Troccoli e suo padre, Antonio, restano ai domiciliari. L’ex assessore e l’ex sindaco, capo di gabinetto all’epoca dei fatti, sono difesi dall’avvocato Giuliano Scalzo. Ai domiciliari anche Michele Del Duca, l’ex vicesindaco.