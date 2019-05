Chicarito Hernandez ad Amalfi “Dove sta il sole” , anche i VIP sorpresi da questo maggio . Dopo Matt Damon, ora un campione di calcio in Costiera amalfitana, il giro in barca dai Lucibello a Positano in Costiera amalfitana , ma a farsi il bagno non è cosa. Per fortuna c’è il panorama che supplisce da Ravello al Sentiero degli Dei

Javier Hernández, famoso attaccante del Messico, primatista assoluto con 51 reti, e del West Ham sta qui in vacanza con la moglie Sarah da qualche giorno. Lei aspetta un bambino e le foto su instagram sono dolcissime, il commento del post è però simpatica , già il sole quando arriva? A Giugno però si parla di caldo africano, vedremo…